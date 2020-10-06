Бишкек, , 08:16 — REGNUM Протестующие против итогов парламентских выборов киргизстанцы захватили мэрию столицы Киргизии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Комендантом Бишкека стал бывший заместитель министра внутренних дел республики, кандидат в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан» Курсан Асанов.

Отметим, что столичные жители начали формировать отряды народных дружинников, задачей которых станет недопущение массовых грабежей торговых центров и магазинов, как это уже происходило во время «Тюльпановой революции» 2005 года и «Апрельской революции» 2010 года.

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