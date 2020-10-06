Анкара, , 08:17 — REGNUM Турция обвинила Канаду в политике двойных стандартов из-за решения последней приостановить действие разрешений на экспорт в страну продукции военного назначения. Об этом говорится в распространённом 6 октября заявлении МИД Турции.

«Заявление Канады о приостановке разрешений на экспорт некоторой военной продукции в нашу страну, ссылаясь на законную борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных на протяжении 30 лет Арменией территорий, свидетельствует о проводимой Канадой политике двойных стандартов». МИД Турции

В документе также отмечается, что действия Канады «не соответствуют духу союзничества, создают преграды для разрешений на экспорт военных компонентов в Турцию», что особенно проявляется с операции вооружённых сил Турции в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады приостановит действие и выдачу разрешений на экспорт военной продукции в Турцию из-за сообщений об их использовании в конфликте в Нагорном Карабахе.

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