Нью-Йорк, США, , 08:09 — REGNUM Представители стран Запада, не давшие выступить в Совбезе ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани, побоялись разоблачений, которые последний мог рассказать. Об этом 6 октября заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя, его выступление выложено на сайте представительства России в СБ ООН.

«То, что произошло сейчас — к сожалению, еще одно печальное доказательство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду», — заявил он, добавив, что этим делегации западных стран пытаются «заглушить объективные факты», которые могут разрушить картину «злодеяний сирийского режима», нарисованную Западом, и факт «непогрешимости ОЗХО».

«Вообще, то, что сегодня произошло, — это стыд и позор. Сегодня вы вошли в историю СБ и ввели Совет Безопасности в историю, потому что никогда, попробуйте найти обратные примеры, никогда СБ не голосовал по поводу присутствия или отсутствия брифера, предложенного председателем», — также сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление в СБ ОOН первого генерального директора ОЗХО Жозе Бустани.