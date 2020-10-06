Ош, Киргизия, , 08:00 — REGNUM Несколько сотен жителей города Ош вышли на митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова утром 6 октября, трансляция мероприятия ведётся на странице телеканала TMG в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Киргизии после выборов в парламент — все новости»

На площади в центре города собрались преимущественно молодые мужчины, которые осуждают действия протестующих в Бишкеке, называя их попыткой незаконного захвата власти. Они призывают горожан поддержать Жээнбекова, который является уроженцем Ошской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после объявления предварительных результатов выборов в парламент Киргизии на улицах Бишкека начались беспорядки, вызванные несогласием отдельных групп граждан с итогами голосования. Они захватили здание госкомитета национальной безопасности и Белый дом. В ходе протестов пострадали более ста человек.

Сооронбай Жээнбеков обратился к жителям республики утром 6 октября и пообещал вернуть страну в правовое русло. При этом он не исключил отмены результатов парламентских выборов.

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