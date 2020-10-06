Вашингтон, , 07:58 — REGNUM В ходе консультаций по контролю над ядерными вооружениями, которые в Хельсинки 5 октября провели спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, был достигнут важный прогресс. Об этом Биллингсли 6 октября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Спасибо президенту Ниинистё и замечательному народу Финляндии за их щедрое гостеприимство при проведении столь важных переговоров между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями. Важный прогресс», — написал Биллингсли.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва заинтересована в продлении договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), но не может помешать Вашингтону разорвать его.

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