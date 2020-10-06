Салоники, Греция, , 07:44 — REGNUM Учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», который ранее прошёл проливы Босфор — Дарданеллы и вышел в Средиземное море, зашёл в греческий порт Салоники с двухдневным деловым визитом. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

На борту «Смольного» проходят морскую практику более 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф. Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого).

Уже 7 ноября корабль продолжит выполнение задач дальнего похода вокруг Европы.

Напомним, поход учебного корабля Балтийского флота «Смольный» начался 7 июля в Кронштадте с перехода в главную базу Северного флота Североморск. Морскую практику на его борту на первом этапе проходили более 100 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

В рамках дальнего похода корабль уже прошёл более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов, посетил главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в Кронштадт ожидается в конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», покинувший Севастополь с очередной группой курсантов военно-морских учебных заведений на борту, прошёл проливы Босфор — Дарданеллы и вышел в Средиземное море.

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