Талас, Киргизия, 6 октября 2020, 07:40 — REGNUM Полномочный представитель правительства Киргизии в Таласской области Марат Мураталиев сложил с себя полномочия на фоне проходящих в республике беспорядков, передаёт 6 октября агентство 24.kg.
Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Киргизии после выборов в парламент — все новости»
Отмечается, что глава региона подал в отставку, когда у здания администрации в Таласе собралось несколько сотен протестующих.
«Собрались 300−400 человек. Когда пришли люди, Марат Мураталиев вышел и заявил, что сложил свои полномочия», — сообщил агентству представитель администрации.
Он добавил, что митингующие никого не пускают в здание обладминистрации и обсуждают возможные кандидатуры на пост губератора. Ранее в отставку подал глава Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.
Читайте также: Президент Киргизии не исключил отмены результатов выборов
Читайте ранее в этом сюжете: И. о. генпрокурора Киргизии выписал санкции на арест братьев Матраимовых