Талас, Киргизия, , 07:40 — REGNUM Полномочный представитель правительства Киргизии в Таласской области Марат Мураталиев сложил с себя полномочия на фоне проходящих в республике беспорядков, передаёт 6 октября агентство 24.kg.

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Отмечается, что глава региона подал в отставку, когда у здания администрации в Таласе собралось несколько сотен протестующих.

«Собрались 300−400 человек. Когда пришли люди, Марат Мураталиев вышел и заявил, что сложил свои полномочия», — сообщил агентству представитель администрации.

Он добавил, что митингующие никого не пускают в здание обладминистрации и обсуждают возможные кандидатуры на пост губератора. Ранее в отставку подал глава Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.

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