1 Января
 
0:00

Президент России Владимир Путин встречается с главами фракций Госдумы в режиме видеоконференции.

Предполагается, что в ходе встречи будут обсуждаться изменения в избирательное законодательство, поправки в проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, индексация пенсий, а также законодательные инициативы «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

6 Октября
 
10:49

Зюганов грозит булыжником и винтовкой

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов после единого дня голосования пригрозил политическим дефолтом и борьбой на улицах из-за махинаций на выборах.