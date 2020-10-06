Сегодня, 6 октября, состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. Предполагается, что руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» подведут итоги единого дня голосования — не исключено обсуждение новшеств в избирательном законодательстве, в частности, вопросов об отмене муниципального фильтра для парламентских партий, а также о переносе единого дня голосования.

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