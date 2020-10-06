1 Января
0:00
Президент России Владимир Путин встречается с главами фракций Госдумы в режиме видеоконференции.
Предполагается, что в ходе встречи будут обсуждаться изменения в избирательное законодательство, поправки в проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, индексация пенсий, а также законодательные инициативы «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
6 Октября
10:49
Зюганов грозит булыжником и винтовкой
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов после единого дня голосования пригрозил политическим дефолтом и борьбой на улицах из-за махинаций на выборах.