Бишкек, , 06:35 — REGNUM Зачинщики беспорядков в Бишкеке, организованных после парламентских выборов в Киргизии, захватили здание мэрии, передаёт 6 октября информационное агентство 24. kg

Информация о захвате здания поступила утром, её подтвердил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспорядки в Киргизии начались после объявления предварительных итогов выборов в парламент республики. На улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий. Вечером 5 октября они захватили здание Государственного комитета национальной безопасности и Белый дом.

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