Бишкек, , 06:20 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключил отмены результатов парламентских выборов, заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, сообщает портал 24.kg.

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«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов», — заявила она.

По ее словам, президент в настоящее время находится в столице страны Бишкеке и якобы контролирует ситуацию. Он призывает все политические стороны к благоразумию и сдержанности.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных результатов выборов в парламент Киргизии на улицах Бишкека начались беспорядки, вызванные несогласием отдельных групп граждан с итогами голосования. Они захватили здание госкомитета национальной безопасности и Белый дом. В ходе протестов пострадали более ста человек.

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