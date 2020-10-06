Нью-Йорк, США, 6 октября 2020, 06:10 — REGNUM Сын президента США Дональда Трампа Эрик дал показания генпрокуратуре штата Нью-Йорк в связи с ведущимся расследованием против компании Trump Organization, сообщает газета The New York Times.
Газета сообщает, что Эрик Трамп давал показания через видеоконференцсвязь. При этом о содержании разговора с представителями прокуратуры не раскрывается. Адвокаты Эрика Трампа также от комментариев отказались.
Напомним, в марте 2020 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс начала расследование против компании Trump Organization. Руководство компании обвиняют в искусственном завышении стоимости своих активов с целью получения кредитов. Поводом для расследования послужили высказывания экс-юриста президента США Майкла Коэна.