Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден выразил сожаление о том, что назвал своего соперника на грядущих выборах — действующего американского лидера Дональда Трампа — клоуном. Об этом политик заявил в ходе встречи со своими сторонниками.

«Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном», — заявил он.

Байден добавил, что хотел просто заставить Трампа вести себя уважительно в ходе дебатов и дать возможность говорить остальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден назвал новые условия встречи с президентом США Дональдом Трампом в ходе дебатов. По словам кандидата от демократов, он согласится на дебаты только, если врачи гарантируют безопасность проведения мероприятия на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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