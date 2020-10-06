Бишкек, , 05:20 — REGNUM Более ста человек пострадали и десятки были госпитализированы во время беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября, передаёт информационное агентство 24. kg со ссылкой на сообщение городской станции скорой помощи.

Там отметили, что госпитализация потребовалась 90 гражданам. Они были доставлены в больницы Бишкека с различными травмами. Кроме того, травмы получили двое медиков, которые работали на улицах.

«Митингующие разбили шесть карет скорой помощи», — передаёт агентство.

Напомним, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий. Вечером 5 октября они захватили здание Государственного комитета национальной безопасности и Белый дом.

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