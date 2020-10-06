Бишкек, , 05:08 — REGNUM Бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова вызволили из колонии в селе Молдовановка на фоне продолжающихся в республике протестов, сообщило 6 октября информационное агентство 24. kg со ссылкой на его адвоката.

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Исаков возглавлял правительство Киргизии в 2017—2018 годах. В колонии он отбывал длительный срок за преступления, связанные с коррупцией при реконструкции столичного Исторического музея и модернизации ТЭЦ Бишкека. Со своей должности он был уволен по решению парламента.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что протестующие в Бишкеке добились освобождения из-под стражи в СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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