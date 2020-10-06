Новосибирск, , 04:54 — REGNUM В Новосибирской области с учётом строгого исполнения требований нормативных актов — обязательное ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук, своевременное эпидрасследование, адекватное применение карантинных мер — на данный момент не планируется изменять график работы школ и вводить досрочные каникулы. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

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«Самое главное — своевременно выявлять заболевание, проводить эпидрасследование и применять точечные карантинные меры в отношении отдельных классов или групп в детсадах, — отметил Травников. — Что касается работы совместителей, особенно в творческих коллективах, когда сотрудники перемещаются с одного объекта на другой и могут способствовать распространению инфекции — соответствующим министерствам предлагается, не останавливая работу отдельных учреждений и организаций, рассмотреть вопрос о временном запрещении работать по совместительству и вынести этот вопрос на оперативный штаб. Каждая сфера должна принять соответствующее решение самостоятельно».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области также заявил, что если новосибирцы проявят ответственность, то регион сможет пережить новый период пандемии без введения дополнительных ограничений.

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