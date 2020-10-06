Новосибирск, , 04:43 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что если новосибирцы проявят ответственность, то регион сможет пережить новый период пандемии без введения дополнительных ограничений. Также он обозначил основные направления борьбы с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Травников подчеркнул, что темпы прироста заражения колеблются от недели к неделе.

«Именно поэтому те свободные мощности коронавирусных госпиталей, которые мы использовали в сентябре для госпитализации пациентов, в том числе, из центральных районных больниц, сегодня уже задействованы полностью. Некоторые стационары, которые мы в августе начали использовать для оказания плановой помощи, сегодня вернулись в режим работы сортировочных центров и антикоронавирусных госпиталей, — уточнил он. — Остаётся установка на ужесточение мер по контролю за исполнением противоэпидемических мероприятий. Абсолютно оправдано решение о продлении режима повышенной готовности до конца октября — это необходимо для контроля за соблюдением санитарных мер».

Глава региона отметил, что в августе-сентябре новосибирцы, уставшие от соблюдения строгих ограничительных мер, немного расслабились.

«В течение весны-лета 2020 года мы, благодаря строгой дисциплине и чёткой организации работы наших предприятий и организаций, не допустили ни одного очагового всплеска заболевания. Важно, чтобы и сейчас, в осенне-зимний период, мы отработали также чётко. Необходимо усилить информационную и административную работу, контроль за исполнением требований наших нормативных актов — за обязательным ношением средств индивидуальной защиты, дезинфекцией рук, своевременным эпидрасследованием и адекватным применением карантинных мер», — сказал Травников.

Глава региона сказал, что в ближайшее время не предполагается принятие решений по возобновлению ограничений в отношении отдельных организаций, секторов экономики и социальной сферы.