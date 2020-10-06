Богота, , 04:21 — REGNUM В Колумбии новым министром юстиции и права назначен Уилсон Руис. Об этом 5 октября президент страны Иван Дуке сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня мы назначаем новым министром юстиции и права доктора Уилсона Руиса, имеющего большой опыт работы в судебной системе в качестве помощника судьи, судьи, члена Высшего судебного совета», — написал Дуке.

Назначение на пост состоялось в связи с отставкой в августе министра юстиции и права Колумбии Маргариты Кабельо. По предварительным данным, она переходит на работу в Генеральную прокуратуру страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и права Колумбии Маргарита Кабельо подала заявление об отставке.

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