Бишкек, , 04:19 — REGNUM Неизвестные подожгли здание парламента Киргизии после того, как оно было захвачено протестующими, сообщает 6 октября агентство Sputnik.

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По предварительной информации, пожар начался в одном из кабинетов, расположенных на четвертом этаже. В этом крыле здания располагается аппарат законодательного органа.

Вместе с тем, отмечает издание, протестующие после захвата якобы следили за тем, чтобы в здании не было фактов мародерства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспорядки в Бишкеке и других городах Киргизии начались после оглашения предварительных итогов выборов в парламент республики. Вечером 5 октября на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались 3−4 тыс. человек, которые затем устроили беспорядки и начали захватывать правительственные здания.

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