Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп записал из Белого дома видеообращение, в котором призвал жителей страны не бояться коронавирусной инфекции. Видео американский лидер выложил на своей странице в Twitter.

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«Не бойтесь его. Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно», — заявил Трамп.

Он также призвал американцев быть решительными и не позволять коронавирусу управлять их жизнями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выписался с выздоровлением из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Он подчеркнул, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

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