Бишкек, 6 октября 2020, 03:53 — REGNUM Протестующие в Бишкеке добились освобождения из-под стражи в СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передаёт 6 октября агентство Sputnik.
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Отмечается, что сначала протестующие сломали ворота и ворвались во двор Госкомитета национальной безопасности Киргизии, а затем потребовали переговоров с начальством ведомства. В результате Атамбаева отпустили на свободу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что оппозиционно настроенные граждане не согласились с предварительными итогами выборов в парламент Киргизии и вышли с протестами на улицы городов. Вечером на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались 3−4 тыс. человек, которые затем устроили беспорядки и начали захватывать правительственные здания.
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
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