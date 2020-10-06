Бишкек, 6 октября 2020, 03:38 — REGNUM Протестующие на центральной площади Бишкека Ала-Тоо напали на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова, передаёт информационное агентство 24.kg.
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«Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать, — цитирует агентство слова очевидца, — Водитель еле оттащил его, усадил в машину и быстро уехал».
«Бутун Кыргызстан» вошла в число партий, которые, по предварительным данным итогов выборов, сформируют парламент Киргизии.
Как сообщало ИА REGNUM, несогласная с предварительными итогами выборов в парламент Киргизии оппозиция вывела своих сторонников на улицы в центре Бишкека. Ранее в республике зафиксировали проблемы с доступом к интернет-сервисам, в том числе к социальным сетям и мессенджерам.
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