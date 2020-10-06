Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выписался из военного госпиталя имени Уолтера Рида и направился в Белый дом, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что глава государства вышел из здания госпиталя в медицинской маске и не стал беседовать с журналистами. Он сел в вертолет, который доставит его в Белый дом. По последним данным, воздушное судно уже приземлилось в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о своем выздоровлении после заболевания коронавирусной инфекцией. Он призвал граждан Соединенных Штатов не бояться COVID-19. Также Трамп подчеркнул, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

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