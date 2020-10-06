Анкара, , 01:31 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отношения внутри Североатлантического альянса, сообщает пресс-служба турецкого президента.

«В ходе приема были обсуждены отношения между Турцией и НАТО, а также региональные события в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Эрдоган настаивал на том, что поддерживал инициативу Североатлантического альянса по предотвращению инцидентов между Турцией и Грецией в Средиземном море. Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны проявить солидарность с Анкарой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи глава Североатлантического альянса выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта к прекращению огня.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО обеспокоено ситуацией в Карабахе – Столтенберг