Бишкек, , 01:28 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке, сообщила АКИpress его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

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По ее словам, «глава государства на рабочем месте в здании парламента был до 2 часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами. Президент рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста».

Ранее протестующие взяли под контроль здание Белого Дома (офис президента и парламента) офис Комитета нацбезопасности. Местонахождение президента Киргизии на данный момент неизвестно.