Бишкек, 6 октября 2020, 01:06 — REGNUM Митингующие в Бишкеке захватили здание ГКНБ Киргизии. по данным очевидцев люди бегают по коридорам здания, передает ИА REGNUM.Ранее участники акции протестов захватили Белый Дом. Силовики отступили. За время столкновений ранено более 130 человек.
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Протестующие захватили здание нацбезопасности
В Киргизии 4 октября прошли парламентские выборы. Согласно предварительным результатам 24,5% голосов набрала партия «Биримдик», партия «Мекеним Кыргызстан» — 23,8%. Еще две партии, которым удалось преодолеть 7-процентный барьер, «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан», получили соответственно 8,7% и 7,1% голосов. Всего в выборах участвовали 16 партий. 5 октября представители не прошедших в парламент партий вывели своих сторонников на улицы. Протестный митинг состоялся в Бишкеке - его участники попытались взять штурмом здание парламента и офис президента Киргизии. Правоохранительные органы применили против протестующих спецсредства. начались столкновения.