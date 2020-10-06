Бишкек, 6 октября 2020, 01:06 — REGNUM Митингующие в Бишкеке захватили здание ГКНБ Киргизии. по данным очевидцев люди бегают по коридорам здания, передает ИА REGNUM.Ранее участники акции протестов захватили Белый Дом. Силовики отступили. За время столкновений ранено более 130 человек.