Бишкек, , 01:03 — REGNUM Участники митинга в столице Киргизии взяв Белый Дом направились к расположенному в нескольких кварталах зданию Комитету нацбезопасности (ГКНБ), передает ИА REGNUM.

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Во дворе Белого дома горят две пожарные машины. Здание частично разгромлен — стекла выбиты, в окна выкидывают мебель и бумаги. В момент захвата, Белый дом покинула колонна автомашин, выезжая они сбили как минимум одного человека.

24.kg ссылаясь на неподтвержденные данные, «президент Сооронбай Жээнбеков вылетел на юг. Руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев, пресс-секретарь Толгонай Стамалиева недоступны для комментариев».