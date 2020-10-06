Брюссель, , 01:03 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано 5 октября заявил, что в Брюсселе ожидают, что лидеры стран Западных Балкан будут воздерживаться от высказываний, представляющих угрозу для мира и стабильности в регионе.

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Как сообщает албанское новостное агенство Telegrafi, так представитель ЕС прокомментировал угрозу главы МИД Сербии Ивицы Дачича в отношении сербов, которые укажут албанцам места захоронений их пропавших без вести соплеменников.

Петер Стано Всем представителям стран, которые питают устремления вступить в ЕС, должно быть ясно, что они должны выполнять обязательства по укреплению добрососедстких отношений и регионального сотрудничества. Это те ценности, которые защищает и продвигает ЕС. Политические лидеры должны стать подлинным примером, выбирая совместную работу и продвигая сотрудничество и атмосферу взаимного доверия, уважения и взаимопонимания, а не делать заявления, которые идут вразрез с этим.

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