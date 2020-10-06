Нью-Йорк, США, , 01:03 — REGNUM Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) становится инструментом Запада и вовлекается при этом в антироссийские кампании, заявил 5 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

Российский дипломат прокомментировал ситуацию, в которой эксперты ОЗХО отказываются от объективного рассмотрения ситуации с блогером Алексеем Навальным и присоединились к политическим заявлениям спикеров некоторых западных стран.

«Техсекретариат почему-то по первому зову о «техсодействии» со стороны западных стран послушно расследует ровно в том русле, в каком уже сделаны политические выводы о наличии каких-то «неопровержимых доказательств» заказных отравлений», — констатировал Небензя.

Он напомнил, что таким образом ситуация развивалась «в случае с инцидентом со Скрипалями», и «сегодня то же самое на глазах разворачивается вокруг якобы имевшего место в России отравления Алексея Навального».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи германской клиники «Шарите» не обнаружили в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.

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