Белград, , 01:03 — REGNUM Вечером 5 октября на заседании кабинета министров президент Сербии Александр Вучич заявил, что он выбрал Анну Брнабич в качестве качестве кандидата на пост премьер-министра, потому что её усердная работа внесла значительный вклад в то, чтобы Сербия стала страной номер один в Европе по темпам роста ВВП и сокращения безработицы. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич также добавил, что он рассмотрел множество кандидатов, но его выбор пал на Анну Брнабич, потому что она серьезно относилась к своей работе и всегда упорно отстаивала национальные интересы страны.

«Она отлично выполняла свою работу, и наилучшим доказательством этого является шквал критики на ее счет, потому что она была предана Сербии и отстаивала интересы нашей страны. Ну, а мне не за что её критиковать», — отметил Вучич.

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