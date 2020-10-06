Загреб, , 01:04 — REGNUM Представители национального штаба гражданской защиты Хорватии 5 октября заявили, что в стране снизилось количество заражённых коронавирусом. По данным штаба, в настоящее время на самоизоляции находятся 8923 человека. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Новые 138 случаев коронавирусной инфекции были зарегистрированы в Хорватии за последние 24 часа, скончалось два человека, а число активных случаев составляет 1466.

С 25 февраля, когда в Хорватии был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, по сегодняшний день было зарегистрировано 17 797 инфицированных, из которых 300 скончались, а выздоровело в общей сложности 16 031 человек.