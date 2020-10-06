Лондон, , 01:07 — REGNUM Посол Великобритании в Приштине Николас Абботт в понедельник, 5 октября, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что правительство Великобритании выделило дополнительные два миллиона евро на поддержку Косово в возвращении к нормальной жизни.

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Основная часть данных средств пойдет на поддержку сфер образования и здравоохранения. Реализацией проекта британского правительства займется представительство ООН в Приштине.

Абботт подчеркнул, что Великобритания заинтересована в том, чтобы представители всех национальностей в Косово имели равные возможности в доступе к медицинским услугам и образованию.

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Косово стабильна, однако и так аномально высокая безработица увеличилась в масштабах из-за экономических последствий пандемии.

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