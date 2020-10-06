Бишкек, 6 октября 2020, 00:21 — REGNUM Участники митинга проигравших партий вошли на территорию Белого Дома в столице Киргизии. Отряды милиции отступили от здания. Столкновения в городе прекратились. Сообщений о массовых мародерствах в Бишкеке нет.

Беспорядки на улицах Бишкека
Беспорядки на улицах Бишкека
Скриншот видео t.mekoroche kg