Белград, , 00:18 — REGNUM 5 октября в интервью сербскому телеканалу президент Сербии Александр Вучич заявил, что новому правительству нужно будет решить три серьезные проблемы, важнейшими из которых являются косовский вопрос, а также три цели — повысить экономическую мощь Сербии, улучшить здравоохранение и укрепит оборонительную мощь страны. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Он указал, что уже принял решение о составе нового правительства после слушаний представителей всех коалиций, прошедших в парламент, и поблагодарил всех граждан за то, что они вышли на июньские выборы в подавляющем количестве.

«Потому что граждане Сербии понимают, как и граждане ряда других стран, что крайне важно, чтобы демократические принципы соблюдались. Мы не ищем оправданий и поводов, таких как, например, пандемия коронавируса, чтобы отложить выборы, ввести диктатуру и побольше остаться у власти», — подчеркнул Вучич.

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