Белград, 6 октября 2020, 00:18 — REGNUM 5 октября в интервью сербскому телеканалу президент Сербии Александр Вучич заявил, что новому правительству нужно будет решить три серьезные проблемы, важнейшими из которых являются косовский вопрос, а также три цели — повысить экономическую мощь Сербии, улучшить здравоохранение и укрепит оборонительную мощь страны. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Он указал, что уже принял решение о составе нового правительства после слушаний представителей всех коалиций, прошедших в парламент, и поблагодарил всех граждан за то, что они вышли на июньские выборы в подавляющем количестве.
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