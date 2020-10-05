Баку, , 23:41 — REGNUM Информация представителей армянской стороны о крупных людских потерях азербайджанской армии является ложной, заявил 5 октября руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

По его словам, на всем фронте ВС Азербайджана демонстрируют оперативное и военное превосходство.

«Распространенная представителем Минобороны Армении информация о потерях в нашей армии в более 200 человек является ложной и необоснованной. Это очередная дезинформация. Мы заявляем, что армянская армия вынуждена отступать, неся в боях большие потери в живой силе и военной технике. Освобождаются наши оккупированные земли… В настоящее время наше оперативное и военное превосходство сохраняется на всем фронте, в том числе в направлении Джебраил-Физули. Единственный способ спасти армянскую армию от катастрофы — немедленно уйти с оккупированных территорий», — сказал Дяргахлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Нагорном Карабахе заявили, что их войска предпринимают «временное отступление», а чуть позже минобороны Армении сообщило о ловушке для азербайджанских военных, в которой они потеряли 200 человек от артиллерийского удара.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Армении: Азербайджан обстреливает школы и детсады в Карабахе

Читайте развитие сюжета: Азербайджан проинформировал Госдеп США о ситуации в Нагорном Карабахе