Подгорица, , 23:43 — REGNUM 5 октября на пресс-конференции лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что закон о свободе вероисповедания уже не является проблемой для Черногории, добавив, что бессмысленно оставлять на повестке дня вопрос, виновником которого является бывшая власть. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Мы официально эту проблему, касающуюся закона о свободе вероисповедания, решили 30 августа, в чём нам очень помогли мирные и достойные протесты против юридического насилия», — подчеркнул Кривокапич.

По словам Кривокапича, поражение правящей Демократической партии социалистов обусловило несостоятельность этого закона.

«Вместо того, чтобы заниматься вопросами, которые встревожат нас уже в конце текущего года, а именно теми, которые связаны с тяжелой финансово-эпидемиологической ситуацией в государстве, граждане Черногории до сих пор опасаются применения закона о свободе вероисповедания», — отметил Кривокапич.