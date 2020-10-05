Бишкек, , 23:11 — REGNUM Сотрудники киргизской милиции, не выдерживая давления протестующих, отступают Белому Дому. Сейчас отряды милиции находятся в одном — двух кварталах от здания, передает ИА REGNUM.

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Митингующие охватывают Белый дом со всех сторон, блокируя маневры отряды силовиков.

По данным источников, ряд партий организовал доставку дополнительных групп сторонников в Бишкек. Количество людей, которые могут быть доставлены к месту противостояния в течение нескольких часов, может составить более 500 человек.

За последний час митингующие обзавелись техниов (пожарная машина, грузовик с мусором, которые могут быть использованы для тарана ворот Дома правительства. Напомним, что в апреле 2010 года подобная попытка привела к гибели водителя от снайперского огня людей, охранявших Белый дом.