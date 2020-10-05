Подгорица, , 23:44 — REGNUM 6 октября в 17:30 по московскому времени для представителей черногорских СМИ будет организована прямая трансляция пресс-конференции Европейского комиссара по соседству и расширение Оливера Вархели в Брюсселе. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

В пресс-конференции, как было объявлено, примут участие главы делегаций ЕС и Черногории Оана Кристина Попа и Александр Дрлевич.

После пресс-конференции Кристина Попа выступит с отчетом ЕС по Черногории, после чего будут сделаны заявления для СМИ.

Вархели также представит пакет расширения ЕС этого года, который включает в себя отчет по Черногории на заседании комитета Европейского парламента иностранных дел.