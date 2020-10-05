Подгорица, , 22:44 — REGNUM 5 октября президент Черногории Мило Джуканович призвал провести консультации по вопросу назначения председателя правительства Черногории. Данный призыв был адресован главам коалиций «За будущее Черногории» Здравко Кривокапичу, «Мир — наша нация» Алексе Бечичу и «Чёрно-белые» Дритану Абазовичу. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Дата, предусмотренная для консультаций — 8 октября. «После консультаций президент предложит кандидатуру, в соответствии с Конституцией, парламенту Черногории», — добавил Джуканович.

Новое парламентское большинство на учредительной сессии парламента 23 сентября избрало Здравко Кривокапича в качестве своего кандидата на должность председателя правительства. Данная кандидатура была одобрена 41 депутатом.