Бишкек, , 22:22 — REGNUM Партия власти «Биримдик» согласна провести перевыборы в парламент, об этом сегодня 5 октября заявил ее пресс-секретарь Адилет Султаналиев, передает ИА REGNUM.

Торобай Зулпукаров Birimdik.org

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«Политическая партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления. «Биримдик» призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7% барьер».

Заявление сделано на фоне нарастающих столкновений в Бишкеке. Силовики и сторонники проигравших на выборах партий борются между собой уже несколько часов. Количество раненных превысило 120 человек.