Тегеран, , 09:38 — REGNUM 5 октября командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран (ИРИ) бригадный генерал полиции Ахмад Али Гударзи заявил, что Тегеран и Багдад делают упор на сохранении границ закрытыми, в связи с чем паломники не имеют права осуществлять поездки в соседнюю страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В этом году церемонии Арбаина не состоятся, как было объявлено ранее иракским правительством и Национальной целевой группой по коронавирусу», — сказал Гударзи, отметив, что иракские официальные лица неоднократно подчеркивали в ходе совместных переговоров с иранскими коллегами, что никакого решения о возобновлении поездок принято не будет.

Арбаин знаменует собой окончание 40-дневного траура, посвященного мученической смерти внука пророка Мухаммеда и третьего имама мусульман-шиитов, имама Хусейна в 680 году. За последние годы сотни тысяч мусульман-шиитов со всего мира, включая Иран, стекались в иракский город Кербелу для совершения паломничества, однако в этом году церемония не состоится из-за распространения коронавирусной инфекции.