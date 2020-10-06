Тегеран, , 09:20 — REGNUM 5 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что у Ирана есть план по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и укреплению безопасности на своих границах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хатибзаде сделал эти замечания, выступая перед журналистами во время своей еженедельной пресс-конференции. Отметив, что военного решения такого давнего спора не существует, он подчеркнул, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его коллега Сергей Лавров обсудили по телефону данный вопрос.

По его словам, Иран внимательно следит за развитием событий на своих западных границах и находится в тесном контакте со всеми воюющими сторонами. Хатибзаде вновь отметил важность уважения территориальной целостности Азербайджана и подчеркнул необходимость «вывода войск с оккупированных земель».

Официальный представитель МИД Ирана призвал стороны к немедленному прекращению конфликтов с целью проложить путь для политического диалога. Кроме того, Хатибзаде призвал обе стороны воздерживаться от угрозы жизни гражданского населения.