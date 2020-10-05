Бишкек, , 22:06 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов отобрали мобильный телефон у журналиста Руслана Харизова, снимавшего видеорепортаж о массовых беспорядках, разгоревшихся в Киргизии после парламентских выборов, пишет «24.kg».

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По словам корреспондента, силовики высказали в адрес работника СМИ обвинения в том, что «из-за его съемок в стране происходит такой беспредел».

ИА REGNUM напоминает, что в столице Киргизии происходят массовые стычки между милицией и сторонниками 11 политических партий, проигравших парламентские выборы.

Силовики применяют против протестующих спецсредства — светошумовые гранаты, слезоточивый газ, стреляющее резиновыми пулями оружие и водометы, а те в ответ забрасывают ОМОН камнями и избивают их подручными средствами.

В больницы Бишкека уже обратились более 120 человек с ранениями и травмами, полученными в результате столкновений.