Бишкек, , 22:05 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков перенес на два часа встречу с лидерами патий, принимавших участие в выборах, передает ИА REGNUM

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Ранее глава страны планировал провести встречу в 11 часов дня 6 октября, теперь — в 9 утра (6 мск).

Решение о переносе встречи принято на фоне продолжающихся столкновений в Бишкеке. Ранено более 120 человек, в том числе около 50 — силовики.