Тегеран, , 09:18 — REGNUM 4 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с новым эмиром Кувейта Навафом Аль-Ахмадом аль-Джабером Ас-Сабахом передал соболезнования кувейтскому правительству и народу в связи с утратой покойного эмира шейха Сабаха аль-Ахмада Ас-Сабаха. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф посетил Кувейт от имени президента Ирана Хасана Рухани, чтобы выразить иранскую поддержку. Он также поздравил Навафа аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха с наследованием престола после смерти Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха. Кроме того, глава МИД Ирана провел переговоры со своим кувейтским коллегой Ахмадом Насером Аль-Мухаммедом Ас-Сабахом.

Напомним, что шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах скончался в возрасте 91 года в Соединенных Штатах, являясь эмиром Кувейта и командующим кувейтскими вооруженными силами.