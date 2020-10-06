Тегеран, , 09:50 — REGNUM 4 октября посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди и президент Ирака Бархам Салих на встрече рассмотрели пути расширения двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи в Багдаде Масджеди и Салих обсудили последние политические события в регионе и пути ослабления напряженности, а также важность участия в переговорах и укрепления регионального мира и безопасности. Стороны также отметили, что дальнейшее сотрудничество между двумя государствами будет служить взаимным интересам двух народов.

По словам представителей двух стран, достижение стабильностью в Ираке и преодоление региональных кризисов для установления мира и безопасности играют первостепенную роль.

Масджеди, в свою очередь, подтвердил поддержку Ираном стабильности в Ираке, а также укрепления экономических и социальных связей между двумя соседними странами.