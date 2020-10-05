Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM Более 40 мирных жителей погибли, еще больше получили ранения в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 5 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Нагорный Карабах, 27 сентября 2020 года Минобороны Армении

По его утверждению, в списках погибших уже значится свыше 40 мирных жителей, более 200 ранены. Речь идёт о всех сторонах конфликта.

«Управление ООН по гуманитарным вопросам сегодня заявило о крайней обеспокоенности продолжающимися столкновениями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе», — сказал Дюжаррик.

«С начала столкновений до настоящего момента, по сообщениям, погибли более 40 мирных жителей, более 200 граждан с обеих сторон получили ранения», — добавил он.

«Отделения ООН как в Ереване, так и в Баку, готовы помогать с удовлетворением гуманитарных потребностей населения по мере необходимости. На данный момент ни одно из правительств не запрашивало международную помощь», — отметил Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются активные бои. В Азербайджане, Нагорно-Карабахской Республике и Армении введено военное положение, проводится мобилизация. Обе стороны несут большие потери в людях и технике.

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