Бишкек, , 21:43 — REGNUM «Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь», — главный врач Центра экстренной медицины в Бишкеке Искендер Шаяхметов сообщил 24. kg о потерях среди экипажей «Скорых».

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По словам медика, митингующие нападают на врачей — «Нам разбили шесть машин. Это только те, что приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна».

Отметим, что нападения на врачей «Скорой» происходили в Киргизии во время предыдущих крупных столкновений в Киргизии 2005 и 2010 годах.