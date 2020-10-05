Подгорица, , 21:25 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович направил приглашение на консультации о о кандидатуре премьер-министра, выбранного оппозиционными коалициями «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Черное на белое».

На заседании парламента 23 сентября было внесено предложение о кандидатуре Здравко Кривокапича («За будущее Чергории») на пост премьер-министра, поддержанное 41 депутатом.

Консультации назначены на четверг, 8 октября, начало в 11.00 в резиденцмм президента Черногории.

«После консультаций президент внесет предложение в соответствии с конституцией в парламент Черногории», — объявил кабинет Джукановича.