Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Раздельные переговоры состоялись между США и Азербайджаном, а также США и Арменией, сообщили 5 октября в пресс-службе Госдепа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Так, первый заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн побеседовал по телефону с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и отдельно — с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном.

В обоих случаях он высказал «глубокую обеспокоенность сообщениями об эскалации боевых действий и расширении театра действий в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Бигэн от лица Вашингтона призвал Ереван и Баку прекратить войну и начать переговоры о мире под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция обвинила Минскую группу ОБСЕ (фактически — Россию и США, а также Францию) в том, что она довела конфликт в Нагорном Карабахе до горячего состояния.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Армении: уничтожено крупное подразделение ВС Азербайджана

Читайте развитие сюжета: ООН: в Карабахе погибли и пострадали свыше 200 мирных жителей