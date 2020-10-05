Бишкек, , 21:24 — REGNUM В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 человек, получивших ранения и травмы во время массовых беспорядков, разгоревшихся в столице Киргизии после парламентских выборов. Об этом сообщил директор медицинского учреждения Сабырбек Жумабеков, передает «Sputnik Кыргызстан»

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Он отметил, что большую часть (40 человек) пострадавших составляют сотрудники правоохранительных органов. Пятеро из них после столкновений с митингующими оказались в реанимации в тяжелом состоянии.

Среди участников беспорядков и других гражданских лиц, по словам Жумабекова, тоже есть пострадавшие. В частности, один из них госпитализирован с открытым переломом ноги, полученным в результате близкого разрыва светошумовой гранаты. А еще несколько человек получили раны от резиновых пуль.

В Нацгоспиталь поступило 40 пострадавших, два человека находятся в реанимации. Два человека поступили в Городскую больницу №1, по 7 в Чуйскую областную больницу и Национальный хирургический центр.